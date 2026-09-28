Az ingatlanpiac nem omlott össze, de válogatósabb lett

Az ingatlanpiac az elmúlt hónapokban érezhetően lassult, ilyenkor pedig mindig izgalmas kérdés, hogyan viselkednek az eladók. Türelmesen kivárnak, és ragaszkodnak az elképzelt árhoz? Vagy sietnének túladni az ingatlanon, és hajlandók nagyobbat engedni?

Az éppen hirdetett ingatlanok jellemzői mellett ezért azt is figyeljük, hogyan alakul a piacról eltűnő lakások, házak szegmense. Vajon az eladott ingatlanok miben hasonlítanak vagy különböznek a még piacon lévőktől? Az elemzés mögött húzódó fő kérdés persze mindig az, meg tudjuk-e mondani, mit keresnek a vevők, milyen lakások,…