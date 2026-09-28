Budapesten már a fizetés felét elviszi az albérlet – és van, ahol még ennél is sokkal rosszabb a helyzet
Egyre nehezebb kigazdálkodni a lakbért az európai nagyvárosokban, de a számok még így is megdöbbentő különbségeket mutatnak. Budapesten az átlagfizetés 52 százalékát emésztheti fel egy belvárosi lakás bérleti díja, Lisszabonban pedig már a teljes fizetés sem lenne elegendő. Az EU Tanácsának összehasonlítása szerint a vizsgált 22 város közül egyetlenegyben sem marad a lakbér a jövedelem 30 százalékán belül – írja a Pénzcentrum.
Hiába keres valaki többet egy nyugat-európai nagyvárosban, ha a fizetése jelentős részét már a hónap elején elviszi az…Tovább a teljes cikkre
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