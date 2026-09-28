Jön az év vége – néhány hét akár egy évnek számít ilyenkor a biztosítóknál

Az év vége közeledtével sokan elsősorban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra, a lakásbiztosításra vagy az év végi pénzügyekre gondolnak. Pedig van még egy olyan terület, ahol az időzítésnek jelentősége lehet: az életbiztosítás. A biztosítók ugyanis az életkor alapján is áraznak. Ráadásul nem feltétlenül úgy, ahogy azt a hétköznapokban gondolnánk. Egyes biztosítóknál az úgynevezett biztosítási életkor határozza meg, […]