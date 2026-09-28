Milliókba kerülhet a magyar háztulajdonosoknak az aszály – a biztosító mégsem fizet
Nemcsak a termést pusztíthatja el a szélsőséges szárazság: akár a magyar házak alapjait is veszélybe sodorhatja. Az aszály miatt meginduló talajsüllyedés súlyos, többmilliós épületkárokat okozhat, a tulajdonosok azonban hiába fordulnak a biztosítóhoz, sok esetben egyetlen forint kártérítésre sem számíthatnak. A szakértők szerint már Magyarországon is megjelentek a jelenség első jelei.
Az idei nyár nemcsak a hőmérsékleti rekordok miatt maradhat emlékezetes: Európa számos országában a tartós csapadékhiány is komoly problémákat okozott. A rendkívüli szárazság következtében egyes térségekben megindult a talaj zsugorodása,…Tovább a teljes cikkre
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