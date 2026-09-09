Mennyibe kerülhet jövőre egy euró? Ezt hozhatja a forint piacán az euróbevezetés

Idén huszonharmadik éve, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, 2026-ban pedig a Tisza-kormány hivatalba lépésével ismét komolyan napirendre került az euró bevezetése. Eközben szeptember első hetében, a választások óta először, átlépte a lélektani 370 forintos határt az euró árfolyama, alig három hónappal azután, hogy júniusban még 350 alá is bekerült. Megnéztük, mi várható a forint […]