Mennyibe kerülhet jövőre egy euró? Ezt hozhatja a forint piacán az euróbevezetés
Idén huszonharmadik éve, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, 2026-ban pedig a Tisza-kormány hivatalba lépésével ismét komolyan napirendre került az euró bevezetése. Eközben szeptember első hetében, a választások óta először, átlépte a lélektani 370 forintos határt az euró árfolyama, alig három hónappal azután, hogy júniusban még 350 alá is bekerült. Megnéztük, mi várható a forint […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
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