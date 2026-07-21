Lépett a jegybank: 5,75% az alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a mai napon nyilvánosságra hozta legújabb kamatdöntését, amellyel folytatják a nyár elején újraindult kamatcsökkentési ciklust. A hazai piac és a befektetők szinte teljes egyetértésével és a korábbi elemzői várakozásokkal összhangban a jegybank az alapkamatot 5,75%-ban határozta meg. A mostani döntés mozgásterét az elemzők szerint az alábbi makrogazdasági folyamatok biztosították: […]