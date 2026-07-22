Spekulánsok szorításában az európai lakáspiac? Súlyos figyelmeztetést adott ki az EU, sürgős lépéseket sürgetnek
Nemcsak a lakáshiány áll az egyre dráguló ingatlanok mögött – egy friss uniós tanulmány szerint a spekuláció és a nagybefektetők térnyerése is jelentősen hozzájárul a lakhatási válság elmélyüléséhez. Az Európai Parlament számára készült elemzés szerint az otthonok egyre inkább befektetési eszközzé válnak, ami felhajtja az árakat és egyre nehezebbé teszi a megfizethető lakhatást – derül ki a Portfolio cikkéből. A lakáspolitika és az európai ingatlanpiac jövője kiemelt téma lesz a Portfolio Property Investment Forum konferenciáján is.
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