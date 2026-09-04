Jobb lakáshitelkamatot keresel? Hasonlítsd össze a bankokat a Bankmonitorral

Egy lakáshitelnél már néhány tized százalékpont kamatkülönbség is milliós tétellé nőhet a teljes futamidő alatt. Mégsem biztos, hogy a bank honlapján elsőként látott ajánlat lesz számodra a legkedvezőbb: a tényleges kamat függhet többek között a jövedelmedtől, a hitel összegétől és az általad vállalt banki feltételektől is. A Bankmonitor abban segíthet, hogy egyszerre több bank lehetőségeit […]