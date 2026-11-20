A legtöbb bankszámlán 0,01% a kamat, így az infláció mellett a számlán álló pénz évről évre veszít a reálértékéből. Lekötéssel jobb a helyzet, de nem sokkal. A számításhoz az MNB megtakarítási jelentéséből indultunk ki, eszerint az 1 millió forint alatti lekötések átlagkamata 1,3%. Ebből a kamatadó és a szocho együtt 28%-ot elvisz, így egymillió forint […]