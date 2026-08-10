Hitelkiváltás lépésről lépésre: Így cserélheted le a drága hiteleidet egyetlen olcsóbbra
A hitelkiváltás célja a jelenleginél jobb konstrukció elérése, amely olyan előnyöket rejthet magában, mint a kamatcsökkentés, kamatfixálás vagy akár egy futamidőmódosítás. A korábbi években azt tapasztalhattuk, hogy kifejezetten magas kamattal lehetett hitelt felvenni, így van aktualitása a meglévő hitelek felülbírálatának. Gyakorlati szempontból a hitelkiváltás folyamata szinte azonos egy új hitelfelvétellel. Első lépésként érdemes egy előminősítést […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.