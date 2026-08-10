Hitelkiváltás lépésről lépésre: Így cserélheted le a drága hiteleidet egyetlen olcsóbbra

A hitelkiváltás célja a jelenleginél jobb konstrukció elérése, amely olyan előnyöket rejthet magában, mint a kamatcsökkentés, kamatfixálás vagy akár egy futamidőmódosítás. A korábbi években azt tapasztalhattuk, hogy kifejezetten magas kamattal lehetett hitelt felvenni, így van aktualitása a meglévő hitelek felülbírálatának. Gyakorlati szempontból a hitelkiváltás folyamata szinte azonos egy új hitelfelvétellel. Első lépésként érdemes egy előminősítést […]