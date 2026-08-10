A legdrágább feltételezés: „Én nem vagyok veszélyeztetett.”

Nem azért kell biztosítást kötni, mrt extrém helyzetekbe kerülsz, vagy kockázatosan élsz. A komoly balesetek többsége hétköznapi helyzetekben történik. Andrea 36 éves grafikus tervező, aki sosem próbálta ki a sziklamászást, nem repült sárkányernyővel, és még a hegyi kerékpározást is túl kockázatosnak tartja. Amikor két éve balesetbiztosítást kötött, félig-meddig feleslegesnek érezte a dolgot – hiszen ő […]