A legdrágább feltételezés: „Én nem vagyok veszélyeztetett.”
Nem azért kell biztosítást kötni, mrt extrém helyzetekbe kerülsz, vagy kockázatosan élsz. A komoly balesetek többsége hétköznapi helyzetekben történik. Andrea 36 éves grafikus tervező, aki sosem próbálta ki a sziklamászást, nem repült sárkányernyővel, és még a hegyi kerékpározást is túl kockázatosnak tartja. Amikor két éve balesetbiztosítást kötött, félig-meddig feleslegesnek érezte a dolgot – hiszen ő […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.