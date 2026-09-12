Megtört a lendület a budapesti újlakáspiacon: 38 százalékot zuhant a kereslet, az árak mégis tovább nőnek
Fordulóponthoz érkezhetett a budapesti újlakáspiac: miközben az árak továbbra is emelkednek, a vevők látványosan visszahúzódtak. A nyári hónapokban csaknem 40 százalékkal esett vissza az értékesítés, az új projektek indulása pedig kétéves mélypontra került. Közben a fejlesztők egyre gyakrabban nyúlnak az árakhoz lefelé, és már olyan beruházások is akadnak, ahol több millió forinttal olcsóbban kínálják a lakásokat – derül ki az Eltinga és az ECRS legfrissebb negyedéves elemzéséből, amit a Portfolio oldalán olvashatunk.
A fővárosi újlakáspiacon közel 400 projektben több mint…Tovább a teljes cikkre
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