Megtört a lendület a budapesti újlakáspiacon: 38 százalékot zuhant a kereslet, az árak mégis tovább nőnek

Fordulóponthoz érkezhetett a budapesti újlakáspiac: miközben az árak továbbra is emelkednek, a vevők látványosan visszahúzódtak. A nyári hónapokban csaknem 40 százalékkal esett vissza az értékesítés, az új projektek indulása pedig kétéves mélypontra került. Közben a fejlesztők egyre gyakrabban nyúlnak az árakhoz lefelé, és már olyan beruházások is akadnak, ahol több millió forinttal olcsóbban kínálják a lakásokat – derül ki az Eltinga és az ECRS legfrissebb negyedéves elemzéséből, amit a Portfolio oldalán olvashatunk.

A fővárosi újlakáspiacon közel 400 projektben több mint…