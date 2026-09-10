Az özvegyi nyugdíj nem old meg mindent – egy család története

Péter és felesége, Andrea tizennyolc éve házasok voltak, amikor egy hétköznapi reggelen minden megváltozott. Andrea autóbalesetet szenvedett munkába menet, és a helyszínen életét vesztette. Péter egyedül maradt két tinédzser gyerekükkel: a 15 éves Zsófival és a 17 éves Bencével. A temetés utáni hetekben Péter azzal szembesült, hogy a gyász mellett a család anyagi jövője is […]