Az özvegyi nyugdíj nem old meg mindent – egy család története
Péter és felesége, Andrea tizennyolc éve házasok voltak, amikor egy hétköznapi reggelen minden megváltozott. Andrea autóbalesetet szenvedett munkába menet, és a helyszínen életét vesztette. Péter egyedül maradt két tinédzser gyerekükkel: a 15 éves Zsófival és a 17 éves Bencével. A temetés utáni hetekben Péter azzal szembesült, hogy a gyász mellett a család anyagi jövője is […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.