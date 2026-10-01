Extrém sport: az életbiztosítás, a balesetbiztosítás és az utasbiztosítás másként közelíti meg
Az ejtőernyős ugrás, a sziklamászás vagy a hegyi kerékpározás egyre többek hétvégi programja, a biztosítók viszont nem úgy gondolkodnak róluk, mint mi. Az extrém sportnak nincs egységes, általánosan elfogadott fogalma, a határt minden biztosító a saját feltételeiben húzza meg. A helyzetet ráadásul az is bonyolítja, hogy ugyanaz a sport az életbiztosításnál, a balesetbiztosításnál és az […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.