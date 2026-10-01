Extrém sport: az életbiztosítás, a balesetbiztosítás és az utasbiztosítás másként közelíti meg

Az ejtőernyős ugrás, a sziklamászás vagy a hegyi kerékpározás egyre többek hétvégi programja, a biztosítók viszont nem úgy gondolkodnak róluk, mint mi. Az extrém sportnak nincs egységes, általánosan elfogadott fogalma, a határt minden biztosító a saját feltételeiben húzza meg. A helyzetet ráadásul az is bonyolítja, hogy ugyanaz a sport az életbiztosításnál, a balesetbiztosításnál és az […]