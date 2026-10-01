Mennyibe kerül havonta egy új autó?

Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk mennyibe kerül valójában egy új autó tartása havi szinten. Amikor az autózás költségéről van szó, a legtöbben csak a benzinkúton hagyott pénzre gondolnak, és könnyen megfeledkeznek az összes többi […]