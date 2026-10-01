Mennyibe kerül havonta egy új autó?
Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk mennyibe kerül valójában egy új autó tartása havi szinten. Amikor az autózás költségéről van szó, a legtöbben csak a benzinkúton hagyott pénzre gondolnak, és könnyen megfeledkeznek az összes többi […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.