Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás

Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még nem adták el a korábbi ingatlant, de annak értékét felhasználnák önerőként az újonnan megvásárolandóhoz. Ez a helyzet egy átmeneti finanszírozási problémát rejt magában. Ugyanis nem feltételezhető, hogy vevőt […]