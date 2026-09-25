Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás
Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még nem adták el a korábbi ingatlant, de annak értékét felhasználnák önerőként az újonnan megvásárolandóhoz. Ez a helyzet egy átmeneti finanszírozási problémát rejt magában. Ugyanis nem feltételezhető, hogy vevőt […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.