Elszabadultak a kifizetetlen számlák: már a lánctartozás is fenyegeti a magyar építőipart

110 százalékkal ugrott meg a nemfizetésekhez kapcsolódó kárkifizetések száma, és a Coface adatai alapján az építőipar került a legrosszabb helyzetbe. A szektorban nemcsak a kereslet és a beruházások visszaesése okoz gondot: egyre több cég küzd a kintlévőségekkel, miközben a lánctartozások problémája is megjelent a piacon. Az iparági szereplők szerint 2026 továbbra sem könnyű év, de abban bíznak, hogy 2027-ben már fordulat következhet. Ehhez azonban a gazdaságpolitika részéről is szükség lenne a beruházások ösztönzésére – írja cikkében a Portfolio.

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