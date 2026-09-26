Lakáskatasztrófa után fordulat jöhet? Megszólalt a szakértő a Tisza lakhatási terveiről
Több millió magyar küzdhet valamilyen lakhatási nehézséggel, miközben az új kormány átfogóbb bérlakásprogramot és a lakáspolitika jelentős átalakítását ígéri. De vajon valóban új korszak kezdődhet a magyar lakáspolitikában? Jelinek Csaba, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont kutatója szerint érzékelhető irányváltás körvonalazódik, ám egyelőre hiányzik az a hosszú távú stratégia, amely egységes rendszerbe rendezné az intézkedéseket. A következő hónapokban ráadásul százmilliárdos programok részletszabályai is eldönthetik, hogy a támogatásokból végül kik profitálnak – írja a Pénzcentrum.
Magyarországon 2026-ban továbbra is súlyos társadalmi problémát…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.