Napelemek, alacsony rezsi és saját kert: ilyen otthon vár Hévízgyörkön, Budapest közelében
Budapesttől mindössze 36 kilométerre, Hévízgyörkön kínálnak eladásra egy korszerű, napelemes családi házat, amely a nyugodt környezetet és a főváros könnyű elérhetőségét ötvözi. A modern energetikai megoldásokkal felszerelt, gondozott kerttel rendelkező ingatlan saját otthonnak, céges pihenőhelynek vagy akár hosszabb távú befektetésnek is szóba jöhet.
Csendes otthon, ahonnan Budapest is könnyen elérhető
Hévízgyörk rendezett, nyugodt részén található ez a barátságos családi ház, amely azok számára lehet érdekes, akik a főváros vonzáskörzetében keresnek otthont, de inkább a csendesebb, kertvárosias környezetet részesítik előnyben. Az…Tovább a teljes cikkre
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