Érkeznek a Revolut ATM-ek, mit jelent ez a magyar ügyfeleknek?

2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség tereli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmeneti, jövőre ugyanis már várhatóan a Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba, ami újra lendületet adhat a bővülésnek. Fordulat az ATM-piacon, megtorpant a bővülés A jegybanki statisztikák szerint 2026 első […]