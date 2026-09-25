Érkeznek a Revolut ATM-ek, mit jelent ez a magyar ügyfeleknek?
2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség tereli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmeneti, jövőre ugyanis már várhatóan a Revolutnak is be kell szállnia az ATM-telepítési programba, ami újra lendületet adhat a bővülésnek. Fordulat az ATM-piacon, megtorpant a bővülés A jegybanki statisztikák szerint 2026 első […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.