Nem elég meghirdetni: így növelheted az esélyét, hogy valóban el is add az ingatlanodat

Egy ingatlan értékesítésénél könnyű azt gondolni, hogy a legfontosabb lépés maga a hirdetés feladása. Pedig ez valójában csak a kezdet. Hiába kerül fel ugyanis egy lakás vagy családi ház az internetre, ha a hirdetés nem kelti fel a figyelmet, nem jut el a megfelelő érdeklődőkhöz, vagy éppen az ár nincs összhangban a piaci lehetőségekkel. A sikeres eladáshoz ezért tudatosan felépített folyamatra van szükség: a megfelelő bemutatástól a hatékony marketingig és a reális árazásig több tényező is számít.

Nemcsak az számít,…