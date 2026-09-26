Nem elég meghirdetni: így növelheted az esélyét, hogy valóban el is add az ingatlanodat
Egy ingatlan értékesítésénél könnyű azt gondolni, hogy a legfontosabb lépés maga a hirdetés feladása. Pedig ez valójában csak a kezdet. Hiába kerül fel ugyanis egy lakás vagy családi ház az internetre, ha a hirdetés nem kelti fel a figyelmet, nem jut el a megfelelő érdeklődőkhöz, vagy éppen az ár nincs összhangban a piaci lehetőségekkel. A sikeres eladáshoz ezért tudatosan felépített folyamatra van szükség: a megfelelő bemutatástól a hatékony marketingig és a reális árazásig több tényező is számít.
Nemcsak az számít,…Tovább a teljes cikkre
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