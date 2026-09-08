Egyszer jóval többet, aztán a töredékét keresed: a babavárás pénzügyi hullámvasútja
Amikor kiderül, hogy babát vársz, valószínűleg az első listád a babakocsiról, a kiságyról és az orvosi vizsgálatokról szól. Közben viszont van egy sokkal csendesebb, de legalább ilyen fontos kérdés, amiről ritkán esik szó: mi történik a család havi bevételével a terhességtől kezdve az elkövetkező években? A válasz sokakat meglepetésként ér – és van benne egy […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.