Egyszer jóval többet, aztán a töredékét keresed: a babavárás pénzügyi hullámvasútja

Amikor kiderül, hogy babát vársz, valószínűleg az első listád a babakocsiról, a kiságyról és az orvosi vizsgálatokról szól. Közben viszont van egy sokkal csendesebb, de legalább ilyen fontos kérdés, amiről ritkán esik szó: mi történik a család havi bevételével a terhességtől kezdve az elkövetkező években? A válasz sokakat meglepetésként ér – és van benne egy […]