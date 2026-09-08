Beszáll az ingyenes bankszámlák versenyébe az MBH Bank Fix Nulla csomagjával

Az MBH Bank Fix Nulla csomagja ingyenes lehet a bank új ügyfeleinek, azaz nem számít fel a pénzintézet díjat a számlavezetésért, az átutalásokért, az első évben díjmentes Visa bankkártyáért és az értesítésekért sem. Ehhez elegendő lehet már az is, ha havi 150 ezer forint jóváírás érkezik a számlára. Ráadásul a bank adhat még 120 ezer […]