Beszáll az ingyenes bankszámlák versenyébe az MBH Bank Fix Nulla csomagjával
Az MBH Bank Fix Nulla csomagja ingyenes lehet a bank új ügyfeleinek, azaz nem számít fel a pénzintézet díjat a számlavezetésért, az átutalásokért, az első évben díjmentes Visa bankkártyáért és az értesítésekért sem. Ehhez elegendő lehet már az is, ha havi 150 ezer forint jóváírás érkezik a számlára. Ráadásul a bank adhat még 120 ezer […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.