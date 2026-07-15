Csak egy megyeszékhelyen elég az átlagbér, hogy házat vegyél
Egy átlagos keresetből már gyakorlatilag elérhetetlenné vált egy átlagos méretű családi ház megvásárlása a magyar megyeszékhelyeken. A Bankmonitor számítása alapján a vizsgált 19 nagyváros közül mindössze Salgótarjánban férhet bele a szükséges lakáshitel egyetlen helyi átlagkeresetből. Két hasonló fizetésből már mindenhol teljesíthető lehet a jövedelmi feltétel, de több városban így is a család nettó bevételének több […]Tovább a teljes cikkre
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