Csak egy megyeszékhelyen elég az átlagbér, hogy házat vegyél

Egy átlagos keresetből már gyakorlatilag elérhetetlenné vált egy átlagos méretű családi ház megvásárlása a magyar megyeszékhelyeken. A Bankmonitor számítása alapján a vizsgált 19 nagyváros közül mindössze Salgótarjánban férhet bele a szükséges lakáshitel egyetlen helyi átlagkeresetből. Két hasonló fizetésből már mindenhol teljesíthető lehet a jövedelmi feltétel, de több városban így is a család nettó bevételének több […]