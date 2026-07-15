Évi 117 600 Ft állami támogatás: te kihasználod a megtakarításod után?

Mi is lehetne jobb annál amikor már amúgyis tettél valami számodra hasznosat és utána még jutalomban is részesülsz? Tulajdonképpen ezt csinálja a magyar állam. Ha megtakarítasz akkor ad neked még pénzt. A Bankmonitor adatai szerint megtakarítók átlagosan csaknem havi 50 ezer forint félretételét tervezik. Bár a megtakarítási szándék erős, sokan nem használják ki a megtakarításaik […]