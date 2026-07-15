Évi 117 600 Ft állami támogatás: te kihasználod a megtakarításod után?
Mi is lehetne jobb annál amikor már amúgyis tettél valami számodra hasznosat és utána még jutalomban is részesülsz? Tulajdonképpen ezt csinálja a magyar állam. Ha megtakarítasz akkor ad neked még pénzt. A Bankmonitor adatai szerint megtakarítók átlagosan csaknem havi 50 ezer forint félretételét tervezik. Bár a megtakarítási szándék erős, sokan nem használják ki a megtakarításaik […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.