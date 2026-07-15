A digitális termékhasználat húzza a bankolás fejlődését

A mobilbank vált a digitális bankolás első számú felületévé a 18–69 éves korosztályban. Az NRC által, a Gránit Bank megbízásából készített, nyolc bank ügyfeleire kiterjedő kutatás szerint a megkérdezett Gránitos ügyfelek 85 százaléka használja a mobilalkalmazást, amely jelentősen magasabb a piaci átlagként mért 74 százaléknál. A kutatás a 18–69 éves, Magyarországon banki, bankkártyás vagy fintech […]