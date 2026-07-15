A digitális termékhasználat húzza a bankolás fejlődését
A mobilbank vált a digitális bankolás első számú felületévé a 18–69 éves korosztályban. Az NRC által, a Gránit Bank megbízásából készített, nyolc bank ügyfeleire kiterjedő kutatás szerint a megkérdezett Gránitos ügyfelek 85 százaléka használja a mobilalkalmazást, amely jelentősen magasabb a piaci átlagként mért 74 százaléknál. A kutatás a 18–69 éves, Magyarországon banki, bankkártyás vagy fintech […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.