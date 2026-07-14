Újabb kamatcsökkenés a lakossági állampapíroknál
Újabb fél százalékkal vágják a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) kamatát. Sietnie kell annak, aki még a magasabb kamat mellett szeretné megszerezni ezeket a befektetéseket. Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. honlapján megjelent tájékoztatás alapján több lakossági állampapír sorozat értékesítése megszűnik. Természetesen indulnak új sorozatok, a feltételek azonban sok esetben […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Óriásit szakított Donald Trump elnökként, példátlan gyarapodást mutat a vagyonnyilatkozata
A mémérmék és a kriptó dollármilliárdokat hoztak az amerikai elnöknek.