Újabb kamatcsökkenés a lakossági állampapíroknál

Újabb fél százalékkal vágják a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) és a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) kamatát. Sietnie kell annak, aki még a magasabb kamat mellett szeretné megszerezni ezeket a befektetéseket. Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. honlapján megjelent tájékoztatás alapján több lakossági állampapír sorozat értékesítése megszűnik. Természetesen indulnak új sorozatok, a feltételek azonban sok esetben […]