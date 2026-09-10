Árcsökkenés: sokoldalúan hasznosítható ipari ingatlan eladó Győrben
990 millióról 800 millió forintra csökkent az ára annak a Győr Nádorvárosban található ipari ingatlannak, amely több mint 4800 négyzetméternyi hasznos alapterülettel, 7432 négyzetméteres telekkel és komoly fejlesztési potenciállal várja új tulajdonosát. A teljes felszereltséggel és bútorozással kínált telephely sokoldalú hasznosítási lehetőségeket kínál.
Kiemelkedő lokáció, közel az M1-es autópályához
A győri ipari ingatlan egyik legfontosabb előnye a fekvése. A Nádorvárosban, a Szabolcska Mihály utcában található telephely jól kapcsolódik Győr közlekedési hálózatához, így ipari, logisztikai vagy szolgáltatói célokra egyaránt kedvező választás…Tovább a teljes cikkre
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