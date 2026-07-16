Emeli a tétet a Revolut – brutális kamatot kínálnak lekötés nélkül is
A Revolut több ponton is hozzányúl Megtakarítási Számlájának kamatához: az olcsóbb számlacsomagoknál ez kamatemelkedést, míg a drágább csomagoknál kamatcsökkenést fog eredményezni. Emellett a neobank igen magas, 4,25 százalékos kamatot kínál fél évre lekötés nélkül az új ügyfeleknek valamennyi számlacsomagja mellé. A Revolut azért is vonzó lehet a magyaroknak, mert a választott számlacsomag mellé nyitott Megtakarítási […]Tovább a teljes cikkre
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