Emeli a tétet a Revolut – brutális kamatot kínálnak lekötés nélkül is

A Revolut több ponton is hozzányúl Megtakarítási Számlájának kamatához: az olcsóbb számlacsomagoknál ez kamatemelkedést, míg a drágább csomagoknál kamatcsökkenést fog eredményezni. Emellett a neobank igen magas, 4,25 százalékos kamatot kínál fél évre lekötés nélkül az új ügyfeleknek valamennyi számlacsomagja mellé. A Revolut azért is vonzó lehet a magyaroknak, mert a választott számlacsomag mellé nyitott Megtakarítási […]