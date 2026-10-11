Zöld környezet, modern otthonok, jó elhelyezkedés: négy lakópark, amelyet érdemes megismerni
A természetközeli nyugalom, az energiahatékony műszaki megoldások és a városi kényelem egyre fontosabb szempontok az új otthont keresők számára. Vác Duna-parti környezetétől Újbuda modern lakóparkjain át Őrmező kisebb, exkluzív társasházáig többféle életstílushoz találhatók új építésű lakások. Bemutatunk négy fejlesztést, amelyek eltérő adottságokkal, de a korszerű lakhatás lehetőségével szólíthatják meg az érdeklődőket.
Hérics Homes – Exkluzív otthonok zöld környezetben, Őrmezőn
A Budapest XI. kerületében, Őrmező nyugodt, zöldövezeti részén megvalósuló Hérics Homes mindössze hét lakásával a kisebb léptékű, prémium lakóingatlanok közé tartozik….
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.