Zöld környezet, modern otthonok, jó elhelyezkedés: négy lakópark, amelyet érdemes megismerni

A természetközeli nyugalom, az energiahatékony műszaki megoldások és a városi kényelem egyre fontosabb szempontok az új otthont keresők számára. Vác Duna-parti környezetétől Újbuda modern lakóparkjain át Őrmező kisebb, exkluzív társasházáig többféle életstílushoz találhatók új építésű lakások. Bemutatunk négy fejlesztést, amelyek eltérő adottságokkal, de a korszerű lakhatás lehetőségével szólíthatják meg az érdeklődőket.

Hérics Homes – Exkluzív otthonok zöld környezetben, Őrmezőn

A Budapest XI. kerületében, Őrmező nyugodt, zöldövezeti részén megvalósuló Hérics Homes mindössze hét lakásával a kisebb léptékű, prémium lakóingatlanok közé tartozik….