Airbnb kontra lakhatási válság: a cég szerint egészen más okozza a magyarok problémáját
Az Airbnb szerint több mint félmillió lakás áll üresen Magyarországon, a lakhatási válság valódi okát ezért inkább az alacsony lakásépítési számokban és az elszálló ingatlanárakban kell keresni.A vállalat friss elemzése szerint a rövid távú lakáskiadás csak elenyésző szeletét érinti a magyar lakásállománynak, miközben jelentős gazdasági hasznot termel. A platform 2025-ben 351 millió euróval járulhatott hozzá a magyar GDP-hez – derül ki a Portfolio cikkéből.
A rövid távú lakáskiadás az elmúlt években a magyar lakhatási viták egyik központi témájává vált, különösen…Tovább a teljes cikkre
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