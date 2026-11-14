Így adhatod el gyorsabban és jobb áron az ingatlanodat – 4 profi tipp, amit érdemes megfogadni

Egy ingatlan meghirdetése elsőre egyszerű feladatnak tűnhet, ám a sikeres értékesítéshez ennél jóval több kell. Ha hetekig, esetleg hónapokig nem jelentkeznek komoly érdeklődők, érdemes átgondolni, min lehetne változtatni. A megfelelő hirdetési felület, a tudatos marketing, a jól meghatározott ár és a külföldi vevők megszólítása egyaránt közelebb vihet ahhoz, hogy ingatlanunkat a lehető legjobb feltételekkel értékesítsük.

A sikeres eladás az ütős hirdetéssel kezdődik

Egy igazán hatékony ingatlanhirdetés két legfontosabb eleme a fotóanyag és a leírás. A képeknek már az első pillanatban…