Így adhatod el gyorsabban és jobb áron az ingatlanodat – 4 profi tipp, amit érdemes megfogadni
Egy ingatlan meghirdetése elsőre egyszerű feladatnak tűnhet, ám a sikeres értékesítéshez ennél jóval több kell. Ha hetekig, esetleg hónapokig nem jelentkeznek komoly érdeklődők, érdemes átgondolni, min lehetne változtatni. A megfelelő hirdetési felület, a tudatos marketing, a jól meghatározott ár és a külföldi vevők megszólítása egyaránt közelebb vihet ahhoz, hogy ingatlanunkat a lehető legjobb feltételekkel értékesítsük.
A sikeres eladás az ütős hirdetéssel kezdődik
Egy igazán hatékony ingatlanhirdetés két legfontosabb eleme a fotóanyag és a leírás. A képeknek már az első pillanatban…
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