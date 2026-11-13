Jelentősen olcsóbbak lettek ezek az ingatlanok: több millió forinttal csökkentek az árak
Többmilliós árcsökkentéssel próbálják elérni a vevőket az eladók, az OtthonTérkép mobilalkalmazás Árfigyelő szolgáltatásával pedig nem is kell folyamatosan böngészni a hirdetéseket, hogy minderről értesülj. Aki letölti az appot iOS-re vagy Androidra, és beállítja az árfigyelőt, az azonnal értesítést kap, ha egy általa figyelt ingatlan ára csökken. Mai válogatásunkban egy egri lakást, egy mosonmagyaróvári sorházi otthont, egy újpesti teraszos ingatlant és egy modern családi házat hozunk, amelyekre most kedvezőbb áron lehet lecsapni.
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