Ilyen lehet a jövő városi otthona: zöld megoldások és modern lakások Budapesten
A megfelelő új építésű lakás kiválasztásakor nemcsak az ár és az alapterület számít: legalább ilyen fontos a környezet, az épület műszaki felszereltsége és az is, milyen életformához illeszkedik az adott fejlesztés. Van, akinek a családias, zöld környezet jelenti a legfontosabb szempontot, más a modern okosotthon-megoldásokat vagy a belvárosi pezsgést részesíti előnyben. A budapesti lakóparkok kínálatában mindezekre találhatunk példát, ráadásul a korszerű technológiák és a fenntarthatóbb működés is egyre nagyobb szerepet kapnak.
Novus Liget – Családi otthonok nyugodt, parkosított környezetben
A…Tovább a teljes cikkre
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