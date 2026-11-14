Több mint 200 milliárd forint juthat társasház-felújításra, ezermilliárdos vasúti tenderhullám indulhat
Több mint 200 milliárd forintos társasház-korszerűsítési program, megfizethető bérlakások és hatalmas vasúti beruházások szerepelnek a kormány tervei között. Vitézy Dávid a Portfolio Future of Construction konferenciáján arról is beszélt, hogyan gyorsítanák fel az évek óta lassú közbeszerzéseket.
A következő hónapokban több mint 1000 milliárd forint értékű vasútfejlesztési kivitelezési tender indulhat, miközben a társasház-felújítási program első kiírásai februárban jelenhetnek meg. A tárca célja, hogy a korábban akár egy évig húzódó beruházási eljárások helyett gyorsabb és átláthatóbb rendszer működjön.
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