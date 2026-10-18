Zöld környezet, Duna-parti panoráma vagy prémium okosotthon? Ezek a lakóparkok más-más életstílust kínálnak

Budapesten azok is megtalálhatják a számukra ideális új otthont, akik a családias, parkosított környezetet részesítik előnyben, és azok is, akik a Duna közelségére, a modern technológiákra vagy a prémium szolgáltatásokra vágynak. A különböző lakóparkok eltérő életstílusokat képviselnek, közös bennük azonban a korszerű otthonok és a kényelmesebb mindennapok iránti igény.

Novus Liget – Családias otthonok nyugodtabb, zöldebb környezetben

A XV. kerületben épülő Novus Liget azoknak kínálhat vonzó alternatívát, akik nem szeretnének lemondani Budapest előnyeiről, ugyanakkor a nyugodtabb, zöldebb lakókörnyezetet részesítik előnyben….