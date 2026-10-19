Milliókba kerül, hogy ne az utcát fűtsük: éppen a legszegényebbek nem tudják csökkenteni a rezsijüket

Hiába ígérnek évi 100 ezer lakásfelújítást, a legrosszabb állapotú otthonokban élőknek sokszor nincs pénzük a korszerűsítésre. Egy régi családi ház energetikai felújítása akár 8–15 millió forintba is kerülhet, miközben a leginkább rászorulók az önerőt sem feltétlenül tudják előteremteni. A Pénzcentrum megnézte, hol szökik el a legtöbb energia, mennyit lehet spórolni, és miért nem jutnak el a támogatások mindenkihez.

Télen egy rosszul szigetelt házban nemcsak a hideg jelent problémát: a fűtés is rengeteg pénzt emészthet fel. Aki pedig kevésből él, gyakran…