Napelemes vagy? Olyan változások jöhetnek, amelyek a villanyszámládat is érinthetik
Olcsóbb napelemes beruházások, új áramárak és a hálózat átalakítása: komoly változásokat sürget a hazai napelemes ágazat. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség olyan javaslatcsomagot tett le a kormány asztalára, amely a lakosság és a vállalkozások energiaköltségeire is hatással lehet – írja a Pénzcentrum.
Nem feltétlenül a technológia, hanem sokkal inkább a szabályozás akadályozza a magyar napenergia további térnyerését – erre hívta fel a figyelmet Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke egy szegedi szakmai konferencián. Szerinte az ágazat megfelelő…Tovább a teljes cikkre
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