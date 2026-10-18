Napelemes vagy? Olyan változások jöhetnek, amelyek a villanyszámládat is érinthetik

Olcsóbb napelemes beruházások, új áramárak és a hálózat átalakítása: komoly változásokat sürget a hazai napelemes ágazat. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség olyan javaslatcsomagot tett le a kormány asztalára, amely a lakosság és a vállalkozások energiaköltségeire is hatással lehet – írja a Pénzcentrum.

Nem feltétlenül a technológia, hanem sokkal inkább a szabályozás akadályozza a magyar napenergia további térnyerését – erre hívta fel a figyelmet Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke egy szegedi szakmai konferencián. Szerinte az ágazat megfelelő…