Négy különböző életstílus, egy közös cél: modern, élhető otthonok Budapesten és környékén

Az újépítésű lakások piacán ma már nemcsak a lokáció vagy a négyzetméterár számít. Egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, a közösségi élmény, a prémium szolgáltatások és a természet közelsége is. Akár pezsgő városi környezetre, Duna-parti panorámára vagy nyugodtabb, zöldebb élettérre vágynak a vásárlók, a Metrodom River, a Revital Park, a Metrodom Beat és a Dunakert Lakópark négy különböző életstílusra kínál korszerű választ.

Metrodom River – Duna-parti élet prémium szolgáltatásokkal

A Metrodom River azok számára kínál különleges lehetőséget, akik számára a kiváló…