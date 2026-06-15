Már az MNB is figyelmeztet: ettől rettegnek a bankok, és a lakásvásárlók is megérezhetik

Újra veszélyesen magas szintre emelkedett a magyar lakáspiac túlárazottsága, és ez nemcsak a lakásvásárlóknak jelent egyre nagyobb problémát. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentése szerint 2025 végére a hazai ingatlanárak már 22,5 százalékkal haladták meg a gazdasági fundamentumok által indokolt szintet, ami az elmúlt másfél évtized egyik legmagasabb értéke – olvashatjuk az Economx cikkében.

A jegybank szerint a helyzet önmagában még nem jelent közvetlen veszélyt, de minél tovább szakadnak el az árak a gazdasági realitásoktól, annál nagyobb egy későbbi korrekció…