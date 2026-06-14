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Már nem a belváros a sláger? Megdöbbentő, honnan költöznek el a legtöbben

Budapest és a nagyvárosok hosszú időn át az ország legvonzóbb lakóhelyeinek számítottak, az elmúlt években azonban látványos fordulat következett be. A friss népességi adatok alapján egyre többen hagyják el a fővárost és a megyeszékhelyeket, miközben néhány kivételes térség továbbra is képes új lakókat vonzani. A háttérben nemcsak a dráguló lakhatás, hanem az életmódbeli változások és a zöldebb környezet iránti igény is meghúzódik – derül ki a Pénzcentrum elemzéséből.

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