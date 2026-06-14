Négy különböző életstílus, egy közös cél: modern, élhető otthonok Budapesten és környékén
Az újépítésű lakások piacán ma már nemcsak a lokáció vagy a négyzetméterár számít. Egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, a közösségi élmény, a prémium szolgáltatások és a természet közelsége is. Akár pezsgő városi környezetre, Duna-parti panorámára vagy nyugodtabb, zöldebb élettérre vágynak a vásárlók, a Metrodom River, a Revital Park, a Metrodom Beat és a Dunakert Lakópark négy különböző életstílusra kínál korszerű választ.
Metrodom River – Duna-parti élet prémium szolgáltatásokkal
A Metrodom River azok számára kínál különleges lehetőséget, akik számára a kiváló…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
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