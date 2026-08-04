Miskolcon is rekordokat döntöget a felvételi! Mutatjuk a legjobb kiadó lakásokat az egyetem környékéről!
Rekordot hozott a 2026-os felvételi a Miskolci Egyetemen: idén 3739 hallgató nyert felvételt, ami 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A szeptemberben érkező elsőévesekkel tovább nőhet a város lakásbérleti piacának forgalma, hiszen sok diák már most a megfelelő albérletet keresi. Ha te is Miskolcon kezdenéd az egyetemet, vagy gyermeked számára keresel kiadó lakást, mutatunk néhány olyan ingatlant, amely jó választás lehet az új tanév előtt.
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