Miskolcon is rekordokat döntöget a felvételi! Mutatjuk a legjobb kiadó lakásokat az egyetem környékéről!

Rekordot hozott a 2026-os felvételi a Miskolci Egyetemen: idén 3739 hallgató nyert felvételt, ami 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A szeptemberben érkező elsőévesekkel tovább nőhet a város lakásbérleti piacának forgalma, hiszen sok diák már most a megfelelő albérletet keresi. Ha te is Miskolcon kezdenéd az egyetemet, vagy gyermeked számára keresel kiadó lakást, mutatunk néhány olyan ingatlant, amely jó választás lehet az új tanév előtt.

Panorámás lakás a belvárosban

Ha fontos a modern környezet, ez a teljes körűen felújított…