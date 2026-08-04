Meglepő fordulat az ingatlanpiacon: újra beindult a lakásépítési boom, egymás után indulnak a beruházások

Hosszú idő után ismét látványosan felpörgött a hazai lakásépítés. Az év első felében több mint ötödével nőtt az átadott új lakások száma, miközben az építési engedélyek is csaknem 30 százalékkal emelkedtek. A legtöbb új projekt továbbra is Budapesten valósul meg, de több vidéki városban is látványosan nőtt az építési kedv – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Több ezer új lakás készült el fél év alatt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2026 első hat hónapjában 6278 új lakást vettek…