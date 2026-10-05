Nagy változás jön Budapesten: közterületek kerülnek a Fővároshoz, újraindulhat a közös fejlesztési tanács

Megjelent a törvény, amely több ponton is átrendezi Budapest fejlesztési és vagyonkezelési rendszerét. Újra működhet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, 99 évre a Fővároshoz kerülhet több belvárosi közterület, miközben a Városliget fejlesztésénél nagyobb hangsúlyt kap a zöldterületek megőrzése. A jogszabály a Budai Palotanegyedet, a Planetáriumot és az útdíjszolgáltató működését is érinti – derül ki a Portfolio cikkéből.

A Magyar Közlönyben megjelent a 2026. évi LVIII. törvény, amely számos ponton változtat Budapest városfejlesztési, beruházási és vagyonkezelési rendszerén. A rendelkezések között akadnak olyanok,…