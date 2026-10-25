Modern városi lakások vagy zöldebb, nyugodtabb környezet? Ezekben a lakóparkokban mindkettőre van lehetőség

A megfelelő otthon kiválasztásakor nemcsak az ár és az alaprajz számít: a környezet, a műszaki megoldások és a mindennapi élet kényelme is fontos szempont. Akár Budapest pezsgő városi hangulata, akár a parkosított környezet és a természet közelsége vonz, a különböző lakóparkok eltérő igényekre kínálnak megoldást. Összegyűjtöttünk néhány fejlesztést, amelyek között a korszerű technológiát, a családias lakókörnyezetet és a befektetési lehetőségeket keresők is találhatnak számukra érdekes alternatívát.

Metrodom Beat – Kortárs otthonok a városi mindennapokhoz

A Metrodom Beat a modern építészetet…