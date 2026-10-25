Már most is brutálisan drága a lakásfelújítás, de jövőre újabb áremelések jöhetnek – ez a szakma drágult a legjobban

Aki lakásfelújítást tervez, annak érdemes alaposan megfontolnia, mikor vág bele a munkába: az építőipari szakemberek többsége a következő egy évben is áremelésre készül. Egy friss felmérés szerint 2026-ban a kivitelezők több mint fele már növelte a díjait, egyes szakmákban pedig különösen jelentős volt a drágulás. Az ajtó- és ablakbeépítők kerültek az élre, de az asztalosok, a tetőfedők és az épületgépészek munkája is sokaknál többe kerül, mint korábban – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A Daibau szeptemberi felmérése alapján a magyar építőipari…