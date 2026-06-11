Már beköltöztek az első lakók a Novus Ligetbe: kézzelfoghatóvá vált a XV. kerület egyik legígéretesebb lakópark-fejlesztése

Új szakaszába lépett a XV. kerület kertvárosias részén megvalósuló Novus Liget lakópark fejlesztése. Több épületben sikeresen lezárult a műszaki átadás, az első lakások tulajdonosai már birtokba vették új otthonukat, a társasház alapítás is megtörtént és hamarosan indul a következő ütem.

A Novus Liget ezzel elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor a látványtervek és ígéretek helyét fokozatosan átveszi a valóság. Az érdeklődők már nem csupán alaprajzok és műszaki leírások alapján hozhatnak döntést, hanem elkészült, bejárható lakások között válogathatnak.

A fejlesztés egyik fontos…