Debrecenbe vettek fel? Csapj le most a legjobb kiadó lakásokra az egyetem környékén!

Idén 15 éve nem látott érdeklődés övezte a felsőoktatási felvételit: összesen 140 427-en jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára, közülük pedig 101 572-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. A Debreceni Egyetem ismét az ország egyik legnépszerűbb intézménye volt, 11 386 jelentkezővel a második legtöbb felvételizőt vonzotta az ELTE mögött. A sikeres felvételi eredményekkel együtt várhatóan az albérletpiac is felpörög Debrecenben, ezért most olyan kiadó lakásokat válogattunk össze, amelyek ideális választást jelenthetnek az egyetem hallgatói számára.

Háromszobás lakás Nagyerdőn

A Nagyerdő egyik legkedveltebb részén,…