Debrecenbe vettek fel? Csapj le most a legjobb kiadó lakásokra az egyetem környékén!
Idén 15 éve nem látott érdeklődés övezte a felsőoktatási felvételit: összesen 140 427-en jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára, közülük pedig 101 572-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben. A Debreceni Egyetem ismét az ország egyik legnépszerűbb intézménye volt, 11 386 jelentkezővel a második legtöbb felvételizőt vonzotta az ELTE mögött. A sikeres felvételi eredményekkel együtt várhatóan az albérletpiac is felpörög Debrecenben, ezért most olyan kiadó lakásokat válogattunk össze, amelyek ideális választást jelenthetnek az egyetem hallgatói számára.
Háromszobás lakás Nagyerdőn
A Nagyerdő egyik legkedveltebb részén,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
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Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.