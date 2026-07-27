Váratlan fordulat a lakáspiacon: három év után először estek az árak Magyarországon – itt vannak a friss számok
Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar lakáspiacon semmi sem állíthatja meg az árak emelkedését. Most azonban megtört a trend: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében három év után először országosan csökkentek a lakásárak. Ráadásul nemcsak egy-egy térségben, hanem Budapesten, a vidéki városokban és a községekben is visszaestek az árak, miközben az éves drágulás üteme látványosan lelassult derül ki a Portfolio cikkéből.
A jegybank ezúttal egyszerre tette közzé az első és a második negyedéves lakásárindexet, így minden…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.