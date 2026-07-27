Váratlan fordulat a lakáspiacon: három év után először estek az árak Magyarországon – itt vannak a friss számok

Sokáig úgy tűnt, hogy a magyar lakáspiacon semmi sem állíthatja meg az árak emelkedését. Most azonban megtört a trend: a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében három év után először országosan csökkentek a lakásárak. Ráadásul nemcsak egy-egy térségben, hanem Budapesten, a vidéki városokban és a községekben is visszaestek az árak, miközben az éves drágulás üteme látványosan lelassult derül ki a Portfolio cikkéből.

A jegybank ezúttal egyszerre tette közzé az első és a második negyedéves lakásárindexet, így minden…